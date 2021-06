Chi è la moglie di Quentin Tarantino? Vita privata del famoso regista

Quentin Tarantino ha scherzato di recente sul fatto che C'era una volta a Hollywood dovrebbe essere il suo ultimo film, ma in realtà sappiamo che il regista ha in mente di chiudere la sua carriera dietro la macchina da presa con la sua decima pellicola.

In attesa dei primi dettagli sul progetto con cui Tarantino dirà addio al cinema fatto in prima persona, sempre ovviamente che non cambi idea, scopriamo assieme qualche dettaglio in più sulla vita privata del filmmaker. Vi siete mai chiesti chi è la moglie del regista di Pulp Fiction?

Tarantino è attualmente sposato con Daniella Pick, 37 anni. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2009 durante il press tour di Bastardi Senza Gloria e si sono fidanzati ufficialmente nel giugno del 2017 dopo essersi frequentati per un anno. La coppia si è poi unita in matrimonio nel 2018 organizzando un evento che People ha descritto come una vera e propria reunion di Pulp Fiction (e in generale dei film più celebri del regista), con la partecipazione tra gli altri di Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Uma Thurman.

Figlia del cantautore israeliano Tzvika Pick, Daniella è una modella e cantante. Il suo debutto è avvenuto nel 2005 con il singolo "Hello, Hello", che ha performato insieme alla sorella Sharona Pick a Eurovision. Dopo una parentesi da solista, ha poi deciso di concentrarsi sulla moda.

Intanto, Tarantino ha parlato del romanzo di C'era una volta a Hollywood.