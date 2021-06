Chi è la moglie di Hugh Jackman? Vita privata della star di Wolverine e X-Men

I matrimoni felici non sono certo il pane quotidiano a Hollywood: le star del cinema danno da sempre un bel po' di lavoro alle riviste di gossip grazie a divorzi, tradimenti, crisi e quant'altro... Salvo ovviamente qualche fortunata eccezione, come quella che risponde al nome di Hugh Jackman.

L'ormai ex-Wolverine della saga di X-Men è infatti legato da un bel po' di anni ad una sola donna, con la quale le cose sembrano andare a gonfie vele come se fosse il primo giorno: il nome della nostra è Deborra-Lee Furness, attrice vista in film come Un Grido nella Notte e Sleepwalking, nonché impegnata contestualmente in varie attività da produttrice.

Proprio sul set avvenne dunque l'incontro con il nostro Hugh: i due si conobbero infatti durante le riprese della serie Correlli nel lontano 1995, convolando a nozze soltanto l'anno successivo. Un matrimonio che ancora oggi non sembra aver intenzione di cedere e che, nel corso della sua durata ormai quasi trentennale, ha salutato anche l'arrivo in adozione dei piccoli Oscar Maximillian e Ava Eliot, rispettivamente nel 2000 e nel 2005, in seguito a vari tentativi non riusciti di avere figli naturali.

A questo punto non possiamo che augurare a Hugh e Deborra-Lee che la loro luna di miele continui senza intoppi anche nei prossimi anni! Matrimoni a parte, intanto, recentemente Hugh Jackman ha cominciato a postare foto a caso dal suo smartphone: sì, c'è anche Ryan Reynolds.