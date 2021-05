Chi è la moglie di Al Pacino? Vita privata della star

Rivedremo Al Pacino molto presto in American Traitor: The Trial of Axis Sally di Michael Polish nel ruolo di James Laughlin, e a fine anno anche nell'anticipatissimo House of Gucci di Ridley Scott, ma in queste righe vogliamo approfondire un po' la vita privata e sentimentale della star de Il Padrino e The Irishman.

Il titolo della news è volutamente provocatorio per chi conosce da vicino l'interprete di Serpico e Carlito's Way, perché come ben sapranno i fan più sfegatati dell'attore, Al Pacino in verità non si è mai sposato nemmeno una volta, e questo nonostante le molte relazioni avute dagli anni '70 a oggi come diverse attrici o modelle, solitamente più giovani di lui.



Le sue relazioni iniziali più lunghe e famose sono state con Jill Clayburgh (1970-1975) e poi più o meno per gli stessi anni o poco meno anche con Tuesday Weld, Carol Kane, Marthe Keller, Penelope Ann Miller, la miticia Diane Keaton e persino con Madonna. Nel 1989 nacque la sua prima figlia, Julie Marie, avuta con Jan Tarrant, insegnate di recitazione, e poi nel 2001 i gemelli Olivia Rose e Anton James concepiti invece nella relazione con l'attrice Beverly D'Angelo.



Dal 2008 al 2018 l'interprete è stato sentimentalmente legato per 10 anni con l'attrice argentina Lucila Solà, e poi dal 2018 al 2020 con l'attrice israeliana Meital Dohan, finita nel febbraio dello scorso anno, poco prima dello scoppio. Pandemia di Coronavirus.