Chi è il misterioso "DJ" interpretato da Benicio del Toro in Star Wars: Gli Ultimi Jedi?

Non solo è misterioso il personaggio diin Star Wars: Gli Ultimi Jedi , ma anche il suo nome lo è. Cosa vorrà dire quell'abbreviativo,? Vediamo di capirci qualcosa.

Attenzione possibile Spoiler

ATTENZIONE: Questo articolo potrebbe contenere piccole anticipazioni sia sul film, Star Wars: Gli Ultimi Jedi, che su Star Wars: Gli Ultimi Jedi Visual Dictionary.

Il dubbio su chi sia "DJ" c'è sin dal primo momento in cui il personaggio è stato introdotto. Anche il regista, Rian Johnson, non ha chiarito la questione, anzi! Ciò che lui stesso ha detto è che "DJ" è il soprannome con cui tutti chiamano quello strano character. Inoltre, questo ci lascia intendere che, essendo un soprannome, le due lettere possono non significare l'abbreviativo di un nome vero e proprio, ma altro. E, a quanto pare, potrebbe essere davvero questo il caso.

Nel film, Episodio VIII, la questione non è completamente spiegata perché, tanto per dirne una, il personaggio di Del Toro non viene mai chiamato per nome, non viene mai, mai appellato con alcun nome.

Probabilmente gliene verrà dato uno nel prossimo Marvel Comics in arrivo, il "one-shot, Star Wars: The Last Jedi – DJ", che promette di esplorarne la storia pregressa; per adesso però, dobbiamo per forza di cose accontentarci di ciò che abbiamo e, cioè, del Visual Dictionary di Gli Ultimi Jedi.

Uscito in coincidenza con il debutto del film diretto da Rian Johnson, il libro offre alcune informazioni sui personaggi della pellicola e sulle location. Per quanto riguarda "DJ", ci sono due pagine introduttive che aprono uno spiraglio di luce sull'oscura ed enigmatica persona che Finn (John Boyega) e Rose (Kelly Marie Tran), incontrano durante il loro viaggio sul pianeta Canto Bight.

Nel pianeta Casinò, i due membri della Resistenza vanno perché devono trovare un hacker di codici che consenta loro di entrare nel sistema del Primo Ordine ed evitare che, quindi, la loro navicella possa nuovamente essere rintracciata quando in modalità iperspazio. Non riescono nel loro intento ma, quando si ritrovano in cella, il loro compagno si rivela essere proprio il DJ di Del Toro che, apparentemente, è un maestro proprio nel crackare codici.

Secondo il Visual Dictionary, “DJ” ha dei precedenti con la polizia di Canto Bight, e si fa mettere in cella quando ha bisogno di riposare.

In ogni caso, per ciò che riguarda il suo nome," DJ" è più un credo: sta per "Don't Join" Non Unitevi (a lui?), e queste parole sono stampate in una piccola placca attaccata al suo cappello. E' un artista della truffa, è uno che da un momento all'altro può cambiare posto nella partita, un doppiogiochista che cede al miglior offerente.

"Lui crede che le grandi battaglie siano roba per gli stolti, perché la società è una macchina che cerca di trasformare tutti in un ingranaggio, " si legge sempre nel Visual Dictionary. "Il Primo Ordine, la Resistenza o la Nuova Repubblica, non importa dove quello spettro possa nascondersi; prima o poi si trasformerà nel solito ingranaggio che macina le carni dei propri seguaci con lo stesso disinteresse, qualsiasi sia la parte in cui si sceglie di stare."

Difficile dargli torto, forse! Che ne dite? Vi sembra interessante?

Star Wars. Gli Ultimi Jedi è in sala nei cinema italiani!