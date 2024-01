Chi sono i migliori registi che non hanno mai vinto l'Oscar? Rimarrete stupiti

Chi sono i migliori registi che non hanno mai vinto l'Oscar? Dopo aver visto chi ha vinto più Oscar come regista, andiamo alla scoperta di un altro tipo di primato.

I nomi più famosi che vengono subito in mente quando si parla di celebri registi che non hanno mai vinto l'Oscar sono senza dubbio Stanley Kubrick, Orson Welles e Alfred Hitchcock, tre tra gli autori più innovativi della storia del cinema che però sono sempre rimasti a mani vuote nella propria categoria: Hitchcock è quello che ci è andato più vicino di tutti, essendo stato nominato ben 5 volte al premio per la miglior regia, ma è stato sempre battuto, mentre dopo le nomination per i suoi primi film Quarto Potere e L'orgoglio degli Amberson la nota storia anti-hollywoodiana di Orson Welles lo ha successivamente tenuto lontano dagli Oscar. L'unico dei tre ad aver vinto un Oscar è Stanley Kubrick, che però lo vinse per i migliori effetti speciali di 2001: Odissea nello Spazio (fu nominato alla regia per 4 volte, l'ultima con Barry Lyndon).

Tra gli altri nomi storici rimasti senza Oscar per la regia possiamo ricordare Robert Altman, Sidney Lumet, Howard Hawks, Charlie Chaplin, Sergio Leone, Cecil B. DeMille, Akira Kurosawa, Fritz Lang, Federico Fellini, Sam Peckinpah, Ingmar Bergman e Arthur Penn, ma l'elenco chiaramente sarebbe lunghissimo. Dei più contemporanei, vengono in mente subito David Lynch, David Fincher, Quentin Tarantino, Ridley Scott e Christopher Nolan, che chissà quest'anno potrebbe rimediare con Oppenheimer.

