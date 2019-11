Ecco chi è stato il miglior interprete di Hulk secondo Edward Norton

Aver fatto parte del Marvel Cinematic Universe anche solo per un breve periodo di tempo dev'essere una cosa che ti resta dentro, almeno a giudicare da quanto Edward Norton si senta legato ad Hulk pur avendolo interpretato in un solo film (L'Incredibile Hulk, 2008).

La star di American History X ha infatti spiegato di sentirsi parte integrante di una fortunata tradizione di validissimi attori che si sono succeduti nel ruolo, e tra questi ha voluto indicare il suo preferito in assoluto.

"Mark [Ruffalo] è uno dei miei più vecchi amici, siamo cresciuti insieme nei teatri di New York, ma Hulk è come Amleto, un sacco di gente può interpretarlo ma per noi resterà sempre Bill Bixby. Bill Bixby sarà sempre il miglior Bruce Banner" ha dichiarato Norton, riferendosi al protagonista della serie TV L'Incredibile Hulk.

"Alcuni attori sono più adattabili, così come alcuni ruoli lo sono. E, sai, Amleto può essere interpretato in tanti modi diversi e da un sacco di attori diversi. Io penso che Hulk sia Hulk, ma Banner ha in sé della tragedia, non so se mi spiego. A parer mio l'ha interpretato soltanto gente capace, come Bill Bixby. Eric Bana è un grande attore. Io me la cavo. Mark è uno dei migliori. Mi piace il fatto che si sia creata questa sorta di tradizione" ha poi proseguito Norton.

L'attore ha recentemente parlato anche delle motivazioni che portarono la sua strada e quella di Marvel a dividersi prima di poter cominciare a lavorare sul sequel de L'Incredibile Hulk.