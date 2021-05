Chi ha messo la spada di Grifondoro nel lago? I segreti della saga di Harry

In attesa di vedere le prime immagini di Animali Fantastici 3 e di scoprire di più sulla potenziale serie di Harry Potter in sviluppo per HBO Max, torniamo ad esplorare la saga cinematografica del maghetto per scoprire chi ha messo la Spada di Godric Grifondoro nel lago durante gli eventi de I Doni della Morte - Parte 1.

Per chi non lo ricordasse, nel corso del settimo film Harry si imbatte in un un Patronus a forma di cerva che lo guida al ritrovamento della spada sul fondo di un laghetto ghiacciato nella Foresta di Dean, dando modo al protagonista di poter finalmente distruggere il Medaglione Horcrux grazie al veleno di basilisco impregnato nell'arma.

Come rivelato durante la celebre scena del pensatoio nel capitolo finale, in cui Harry scopre finalmente tutta la verità su Severus Piton e il suo ruolo nella lotta contro Voldemort, il proprietario del Patronus in questione non era altri che il suo ex insegnante di Pozioni. Piton ha infatti consegnato indirettamente l'oggetto a Harry su ordine di Albus Silente, mettendo nel frattempo una spada falsa nel suo ufficio da preside in modo che il Signore Oscuro non si insospettisse della sua scomparsa.

