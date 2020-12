Chi è il marito di Emma Stone? Tutto sulla vita privata della star

La bravissima Emma Stone si è fatta conoscere a livello internazionale praticamente sin dall'inizio della sua poi straordinaria carriera, dato che già con Suxbad di Greg Mottola divenne una star amata e seguitissima, anche se esplose letteralmente con Benvenuti a Zombieland di Ruben Fleischer, nel 2009, e poi con Easy Girl l'anno seguente.

Una giovane regina della commedia e del genere lentamente trasferitasi su territori più drammatici, fino a ottenere l'Oscar come Miglior Attrice Protagonista per lo splendido La La Land di Damien Chazelle. La transizione, se vogliamo, iniziò con The Help di Tate Taylor, prima di un ritorno al genere nel 2012 The Amazing Spider-Man di Marc Webb, cinecomic dove conobbe Andrew Garfield, con il quale restò legata dal 2011 (anno delle riprese) fino al 2015, anno successivo all'uscita di The Amazing Spider-Man 2 sempre diretto da Webb.



Nel 2017 conobbe, durante i suoi vari tour promozionale per La La Land e successivi alla vittorio dell'Oscar, la Stone conobbe il regista e sceneggiatore Dave McCary, noto soprattutto per il suo lavoro al Saturday Night Live. La relazione è poi sfociata in matrimonio proprio quest'anno, nel 2020, dopo una promessa fatta nel dicembre del 2019.



Cosa ne pensate? Conoscevate la vita privata della star? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.