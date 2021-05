Chi è Kraven il cacciatore? Tutta la storia del villain di Spider-Man

Come sappiamo, Kraven il Cacciatore, tra i più amati e famosi nemici di Spider-Man nei fumetti, debutterà presto in un film stand-alone prodotto da Sony Pictures e diretto da J.C. Chandor interpretato da Aaron Taylor-Johnson, e proprio per questo vogliamo presentarvi i tratti salienti del personaggio targato Marvel.

Il vero nome di Kraven è Sergei Kravinoff, e la sua prima apparizione nei fumetti di Spider-Man risale al volume 1 di Amazing Spider-Man, uscito nell'agosto del 1964. Considerando che l'Uomo-Ragno uscì per la prima volta nel 196, stiamo parlando di uno dei più vecchi e conosciuti nemici dell'Arrampica-Muri della Casa delle Meraviglie.



Sergei nasce a Stalingrado (Volgograd), in Russia, e la sua famiglia emigra presto in USA dove la madre impazzisce e si uccide. Divenuto adulto, Sergei subisce il fascino e l'attrazione della giungla, imbarcandosi in numerosi viaggi verso l'Africa. In uno di questi scopre una pozione che gli fornisce dei poteri e delle abilità paragonabili a quelle degli animali, come la forza di un elefante o la velocità di un ghepardo. Tornato a New York, il Camaleonte lo ingaggia per catturare Spider-Man, confronto che per Kraven (questo il suo nome da Cacciatore) diventerà una vera ossessione, portandolo a universi anche ai Sinistri Sei e a innumerevoli sfide contro Peter Parker.



La run più famosa e amata di Kraven è L'ultima caccia, dove ormai invecchiato decide di catturare e uccidere Spider-Man per farne il suo ultimo trofeo.