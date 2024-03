Chi è Justin Lin, il regista in pole position per dirigere Spider-Man 4 del MCU

Chi è il Justin Lin? Mentre continuano ad emergere nuove indiscrezioni sulla trama di Spider-Man 4, in questi giorni le ultime novità dal mondo Marvel Studios hanno anche parlato di una stretta finale per il regista del film, col nome di Justin Lin emerso come favorito.

Se non lo avete mai sentito prima, dovete sapere che Justin Lin è un regista, sceneggiatore e produttore taiwanese naturalizzato statunitense in attività ad Hollywood dall'inizio degli anni 2000, quando si fece notare con il dramma dalle tinte thriller Better Luck Tomorrow, interpretato anche dalle future star Sung Kang e John Cho e uscito nel 2002. Dopo Annapolis con James Franco, arrivato poco tempo dopo, la carriera di Justin Lin ingrana letteralmente la marcia nel 2006 quando il giovane regista viene scelto per la regia di Fast & Furious: Tokyo Drift, terzo capitolo della celebre saga, allora 'appena nata', con Vin Diesel e Paul Walker.

Da allora, il nome di Justin Lin è diventato sinonimo di Fast & Furious: dopo Tokyo Drift, infatti, il regista fu ingaggiato da Universal Pictures anche per guidare i successivi episodi del franchise Fast & Furious: Solo parti originali (2009), Fast & Furious 5 (2011), Fast & Furious 6 (2013) e Fast & Furious 9 (2021). Inizialmente era stato anche scelto per dirigere Fast X e Fast 11 (o Fast X: Parte 2), ma come noto ha lasciato la produzione dopo pochi giorni dall'inizio delle riprese a causa di non meglio specificate differenze creative (che le malelingue invece traducono in attriti con Vin Diesel).

Senza nulla togliere alla Fast Family, Spider-Man 4 sarebbe senza dubbio il film più importante della carriera di Justin Lin, che comunque oltre alle automobili ha avuto modo di guidare anche le astronavi: nel 2016, infatti, diresse Star Trek Beyond, ad oggi l'ultimo film per il grande schermo del famoso franchise di fantascienza. Tra gli altri highlights della sua carriera, infine, da segnalare anche la regia di due episodi di True Detective 2, la fin troppo sottovalutata bellissima seconda stagione della famosa serie tv crime di Nic Pizzolatto, interpretata da Colin Farrell, Rachel McAdams e Vince Vaughn.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, che probabilmente non tarderanno ad arrivare: a questo proposito, scoprite quando dovrebbero iniziare le riprese di Spider-Man 4.

Tartarughe Ninja - Caos Mutante (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su