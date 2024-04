Chi è Julia Garner? Tutto sulla Silver Surfer di The Fantastic 4!

L'annuncio di Julia Garner come Silver Surfer in The Fantastic 4 ha scosso il web, tra grandi plausi per la scelta di casting e sterili nonché infondate polemiche sul gender swap del personaggio rispetto alla versione fumettistica.

L'attrice statunitense, dunque, si unirà a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn prendendo parte al prossimo ambizioso progetto del Marvel Cinematic Universe. In attesa dell'inizio delle riprese, tuttavia, occorre effettuare un rapido ed efficace ripasso della carriera della Garner.

Nata a New York, il suo debutto cinematografico risale al 2011 in La Fuga di Martha di Sean Durkin, all'età di 17 anni. Nel 2012, ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista nel film Electrick Children, per poi debuttare in TV nel ruolo di Kimberly Breland in The Americans.

Sicuramente, l'avrete già vista non sul grande, bensì sul piccolo schermo: Julia Garner è, infatti, nota ai più per il suo ruolo di Ruth Langmore nella serie televisiva Ozark targata Netflix, donando un'eccellente prova attoriale in grado di mostrare il suo talento, come dimostra la scena nell'episodio 7 della stagione 4 in cui Ruth affronta Marty e Wendy armata di un fucile per far rivelare loro il nome dell'assassino di sua cugina.

Non è un caso che Ozark sia stato motivo di vittoria di un Emmy Awards nel 2019 e di un Golden Globes nel 2023 come Miglior Attrice. Il successo di Ozark ha lanciato la carriera della giovane star, protagonista in Inventing Anna nei panni della criminale russa Anna Delvey, infiltrata nell'alta borghesia di New York dal 2013 al 2017.

Adesso, la talentosa Julia Garner è pronta per il grande balzo: il Marvel Cinematic Universe può configurarsi come lo spazio definitivo grazie al quale consacrare un'intera carriera. In attesa di nuovi aggiornamenti sulla pellicola, ecco tutto ciò che dovete sapere su The Fantastic 4.

