Chi è Jon Watts? Tutto sul nuovo regista Marvel per Fantastici 4

Come annunciato nel corso dell'Investors Day della Disney, Kevin Feige ha scelto ufficialmente il regista che si occuperà del rilancio dei Fantastici 4 per il Marvel Cinematic Universe. Si tratta di Jon Watts, un nome che i fan del franchise conoscono molto bene.

Nato e cresciuto in Colorado, Watts ha studiato cinema alla New York University. Dopo aver diretto diversi cortometraggi, ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2014 con la pellicola horror Clown, seguita un anno più tardi da Cop Car, intenso thriller con protagonista Kevin Bacon che ha riscontrato un ottimo successo di critica lanciando definitivamente la carriera di Watts a Hollywood.

A giugno 2015 arriva infatti la prima chiamata dei Marvel Studios, che lo scelgono per dirigere Spider-Man: Homecoming, primo stand-alone dell'arrampicamuri di Tom Holland. Forte del successo del film, Watts viene riconfermato per Far From Home (che riuscirà a superare il miliardo di dollari al box office) e successivamente anche per il terzo capitolo di Spider-Man, le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questo periodo ad Atlanta, in Georgia. Quest'ultimo in particolare è senza dubbio un compito molto delicato, visto che la tanto vociferata presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield sembra sempre più vicina ad una conferma.

A questo punto non ci resta che aspettare ulteriori dettagli sul film dei Fantastici 4, di cui non sono stati rivelati né gli interpreti principali né la data di uscita nelle sale. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo a tutte le novità sulla Fase 4 del MCU su Disney+.