Chi interpreterà Pedro Pascal nel prossimo Wonder Woman 1984?

Chi interpreterà l'attore Pedro Pascal in Wonder Woman 1984? Il sito SuperBroMovies tenta di dare una risposta, seppur non sia confermata ufficialmente (dunque prendete con le 'pinze' quello che state per leggere).

Secondo un report del sito di qualche giorno fa, l'attore interpretava Ade nel cinecomic e sarebbe stato strumentale nella resurrezione di Steve Trevor (Chris Pine) nel film. Ora il sito corregge il report e afferma che quella di Ade era una 'direzione' che Patty Jenkins voleva intraprendere inizialmente, poi abbandonata. Ora Pedro Pascal dovrebbe interpretare uno dei villain più famosi della Justice League nei fumetti, Maxwell Lord.

Lord non sarà un Dio in incognito, se ve lo state chiedendo ma nemmeno avrà i suoi poteri psichici tipici dei fumetti. Invece, in questa versione, Lord vuole diventare un Dio e sarà legato, in qualche modo, agli Dei greci. E' chiaro che Patty Jenkins si stia prendendo svariate libertà con il personaggio, qualora il report fosse confermato, con Lord vagamente ispirato alla sua controparte cartacea.

Gal Gadot tornerà ad interpretare l'amazzone guerriera dei fumetti della DC sia nel film stand-alone uscito lo scorso anno (sempre firmato da Patty Jenkins) ma anche nei recenti Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. La villain avrò il volto di Kristen Wiig. Di recente sono saliti a bordo del progetto anche Natasha Rottwell, Gabriella Wilde e l'attore Ravi Patel.