Chi potrebbe interpretare Zoe Saldana nel nuovo DC Universe?

Zoe Saldana è sempre stata fiera di Gamora ma adesso che i Guardiani della Galassia si prenderanno una pausa, l'attrice potrebbe migrare da un franchise a un altro seguendo James Gunn nel nuovo DCU!

Saldana infatti ha ammesso che sarebbe interessata a debuttare in un ruolo inedito nel nuovo progetto cinematografico lanciato dai DC Studios: "Adoro l'universo dei supereroi di qualsiasi tipo - ha detto l'attrice a Comicbook - ho dei figli che in questo momento sono ossessionati dai fumetti e dai supereroi, quindi per me far parte di progetti che potranno guardare per i prossimi 10, 15 anni della loro intera vita, è un sogno per me. Se non dovesse mai accadere - sottolinea la star di Avatar - o se accadesse con altri registi, e non con James Gunn, o se accadesse di nuovo con James Gunn, ne sarei molto grata".

Che sia stato un appello molto chiaro per il nuovo co-Ceo dei Marvel Studios? Dal canto suo, Gunn ha commentato le frasi dell'attrice su Threads dichiarando che sarebbe felice di accogliere Zoe Saldana nell'universo DC. Altri attori sono già stati "arruolati" da Gunn: basti pensare a Nathan Fillion già voce di Lanterna Verde che interpreterà il supereroe in Superman: Legacy e condividerà la scena con un altro ex attore di Guardiani della Galassia Vol. 3 ossia Sean Gunn che interpreterà Maxwell Lord.

Ma chi potrebbe interpretare Saldana nel nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran? Potremo azzardare Cat Woman o Poison Ivy, ma l'attrice sembra perfetta, per via delle sue origini e della sua propensione a ruoli dal carattere forte, per il ruolo di Renee Montoya, poliziotta di Gotham. Sul grande schermo il ruolo è già stato interpretato da Rosie Perez in Birds of Prey ma considerato il riavvio del franchise, Zoe Saldana potrebbe rappresentare la legge in nuovo film o una serie TV su Batman (o Batgirl considerata la relazione con Katherine Kane).

Secondo voi chi potrebbe interpretare Zoe Saldana nel nuovo DCU? Scrivetecelo nei commenti.