Chi interpreta Joker in Birds of Prey? Tutto sul fim con Margot Robbie

Uscito nelle sale lo scorso febbraio giusto in tempo per evitare la pandemia globale, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn ha incluso a sorpresa anche una breve apparizione del Joker di Jared Leto. Tuttavia, al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, non è il suo interprete principale ad apparire il cameo.

Come svelato solo dopo l'uscita del film, infatti, per girare la scena del flashback è stato chiamato Johnny Goth, un cantante indipendente di base in California che ha rivelato di aver ottenuto il ruolo tramite delle conoscenze interne alla produzione. "Avevano bisogno di qualcuno che avesse le mani simili a quelle del Joker di Leto, e qualcuno della giusta stazza, così mi sono presentato e mi hanno dato la parte", ha spiegato Goth in un'intervista. "Abbiamo girato circa un mese dopo le riprese."

Per quanto riguarda la star di Morbius, il cui futuro nel DCEU sembrava definitivamente compromesso, il mese scorso è stato confermato che Leto riprenderà i panni di Joker per le riprese aggiuntive della Snyder Cut di Justice League, che debutterà su HBO Max nel corso del 2021. Al momento non è chiaro se si tratterà di una sorta di ripartenza o se il personaggio tornerà solamente per la versione di Snyder, dunque per saperne di più non ci resta che attendere di scoprire cos'ha in serbo il cut originale del regista.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Birds of Prey e ai prossimi film di Margot Robbie, tra i cui rientra anche l'atteso The Suicide Squad di James Gunn.