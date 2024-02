Chi interpreta Florence Pugh in Dune 2? Il personaggio della star di Oppenheimer

Chi interpreta Florence Pugh in Dune 2? Dopo la nuova emozionante video anteprima di 7 minuti di Dune: Parte 2, approfondiamo il ruolo della star di Oppenheimer e Thunderbolts nel nuovo film della saga di Denis Villeneuve.

Nella saga cinematografica basata sul romanzo di Frank Herbert, Florence Pugh interpreterà il ruolo della principessa Irulan, la figlia maggiore dell'81esimo imperatore Padishah Shaddam IV (Christopher Walken): Shaddam IV è il sovrano che ha inviato il protagonista del film Paul Atreidis (Timothée Chalamet) e la sua famiglia sul pianeta deserto di Arrakis, apparentemente per aiutare con l'estrazione del melange, o spezia, la rara sostanza psichedelica che dà agli esseri nell'universo di Dune la capacità di intraprendere viaggi interstellari, ma in realtà, come abbiamo visto nel primo film, allo scopo di far uccidere il padre di Paul, il duca Leto Atreidis (Oscar Isaac), che secondo Shaddam stava diventando troppo potente.

Nel libro, Irulan è descritta come bionda, con gli occhi verdi e bellissima: nulla da dire sul casting di Florence Pugh, da questo punto di vista. È stata addestrata secondo le vie del Bene Gesserit e si ritiene che un giorno raggiungerà il grado di Reverenda Madre, il che significa che possiede la padronanza di tutti i poteri della Sorellanza. Si tratta di uno dei personaggi più importanti della saga di Frank Herbert (basti pensare che Irulan è la narratrice del libro, uno dei migliori stratagemmi letterari escogitati dall'autore, considerando l'importanza dell'idea di tempo e prescienza nell'universo di Dune) e ha un ruolo fondamentale anche in Dune: Messia, il che vuol dire che presumibilmente Florence Pugh tornerà anche per il terzo capitolo della saga di Dune di Denis Villeneuve.

Dune: Parte 2 uscirà in Italia dal 28 febbraio prossimo.