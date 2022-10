Chi interpreta Bill Murray in Ant-Man & The Wasp Quantumania? Non ci crederete mai

Il trailer di Antman & The Wasp Quantumania ha anticipato numerosi dettagli sulla trama del prossimo film Marvel Cinematic Universe, e tra le sorprese ha anche svelato un primo sguardo a Bill Murray e al misterioso personaggio che la star interpreterà nel Marvel Cinematic Universe.

Se avete aperto questo articolo è perché volete sapere chi interpreta Bill Murray in Ant-Man & The Wasp: Quantumania, dunque senza ulteriori indugi ve lo sveliamo: si tratta di uno dei personaggi Marvel Comics più sconosciuti e meno celebrati di sempre, ovvero Krylar.

Se non avete mai sentito parlare di lui siete in buona compagnia, perché Krylar ha una storia editoriale a dir poco brevissima nelle collane di fumetti Marvel: pensato che è apparso solo una volta nei fumetti e poi è morto, per non tornare mai più. Il suo esordio (che coincide appunto anche con la sua uscita di scena) avvenne in un numero della collana 'The Incredible Hulk', in una storia che curiosamente non ha nulla a che fare con Ant-Man. In sostanza, il Krylar di Bill Murray in Ant-Man & The Wasp: Quantumania potrà essere tutto ciò che il regista Peyton Reed e l'attore vorranno che sia: senza un passato a fumetti dal quale attingere, per i fan sarà difficile provare ad anticipare il suo ruolo nella storia; inoltre, dato che Krylar morì nella sua prima e unica apparizione sulla carta stampata, qualcosa ci dice che Bill Murray non sia destinato a tornare nei prossimi capitoli del franchise.

Le teorie naturalmente sono già partite: alcuni pensano che Krylar abbia un legame con Janet Van Dyne risalente a quando il personaggio di Michelle Pfeiffer era bloccato nel Regno Quantico, altri sospettano che possa lavorare per Kang il conquistatore come leader diplomatico nella città di Cosmopolis intravista nel trailer ufficiale di Antman 3.

Voi cosa ne pensate? Conoscevate la buffa storia di Krylar nei fumetti? Ditecelo nei commenti. Ant-Man & The Wasp: Quantumania uscirà il 15 febbraio 2023 e sarà il primo capitolo della Fase 5 del MCU.