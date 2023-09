Chi interpreta Barbie incinta nel film con Margot Robbie?

Barbie e il suo successo hanno portato alla ribalta anche personaggi dell’universo Mattel meno conosciuti e versioni della bambola più famosa del mondo che in qualche modo erano state dimenticate. Uno dei personaggi più interessanti è quello della Midge incinta, interpretata da una regista che ha già fatto parlare molto bene di sé.

Dopo aver riportato che Barbie abbia superato un risultato al botteghino degli Avengers, torniamo a parlare del film di Greta Gerwig per puntare i riflettori sull’interprete della bambola incinta che compare nell’opera e che è stata interpretata da Emerald Fennell, attrice e regista già salita agli onori della cronaca grazie alla sua direzione del provocatorio Una Donna Promettente.

La Fennell ha, in effetti, moltissime cose in comune con Greta Gerwig, essendo come la regista di Barbie, non solo un’attrice di talento ma anche una sceneggiatrice e una regista in piena rampa di lancio.

Dopo il successo del suo film con protagonista Carey Mulligan e nominato a ben cinque premi Oscar, l’interprete di Midge ha in cantiere una nuova opera che dovrebbe uscire nell’ultimo trimestre del 2023 intitolato Saltburn.

Una specie di easter egg, dunque quello presentato da Greta Gerwig che, probabilmente, ha voluto rendere omaggio alla collega facendole interpretare uno dei personaggi più curiosi e peculiari del suo film.

In attesa di poter vedere Saltburn, vi lasciamo alla recensione di Una Donna Promettente.