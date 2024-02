Chi interpreta Anya Taylor Joy in Dune: Parte 2? Cosa dicono i rumor

Ebbene si, le indiscrezioni delle scorse settimane erano vere: nel cast di Dune: Parte 2 c'è anche Anya Taylor Joy, segretissima aggiunta al roster del film di Denis Villeneuve confermata ufficialmente in queste ore grazie alla sfilata sul tappeto rosso della premiere di Londra.

La domanda che molti si stanno ponendo in queste ore dunque è: chi interpreta Anya Taylor Joy in Dune: Parte 2? Per il momento Warner Bros non ha sollevato il velo sull'identità di questo personaggio, ma chi conosce il libro originale di Frank Herbert potrebbe già iniziare a farsi una mezza idea del ruolo riservato alla star di Mad Max: Furiosa nel nuovo capitolo della saga di Denis Villeneuve, senza contare che i rumor ne parlano già da diversi giorni.

La scorsa settimana, infatti, avevano iniziato a circolare online voci secondo cui Anya Taylor-Joy avrebbe avuto un ruolo nel film guidato da Timothée Chalamet e Zendaya, che non hanno fatto altro che incrementarsi quando, in un secondo momento, la pagina ufficiale di Dune: Parte 2 su Letterbox aveva aggiunto nell'elenco del cast anche la star di Peaky Blinders e La regina degli scacchi, successivamente rimosso dalla piattaforma (ma ovviamente catturato dagli screenshot degli utenti).

Ebbene, secondo le indiscrezioni Anya Taylor Joy potrebbe interpretare Alia Atreides in Dune: Parte, figlia di Lady Jessica e sorella di Paul Atreides, il protagonista interpretato da Timothée Chalamet. Se non conoscete il romanzo non vi rovineremo la sorpresa, ma basti dire che la stessa attrice è apparsa sul tappeto rosso della premiere del film con un look che richiama molto l'iconografia tipica associata a questo personaggio.

Dune: Parte 2 uscirà il 28 febbraio in Italia. Per altri contenuti scoprite il cast ufficiale di Dune 2.