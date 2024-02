Chi ha insultato Rebecca Ferguson? Internet prova a scovare il colpevole

Gli scontri sui set tra star non sono certo una novità per Hollywood ma nelle ultime ore sul web è esplosa la curiosità intorno alle dichiarazioni di Rebecca Ferguson durante il tour promozionale di Dune - Parte due, nel quale è tornata a recitare nel ruolo di Lady Jessica. L'attrice ha raccontato una brutta esperienza del passato.

Come vi abbiamo raccontato ieri, Rebecca Ferguson ha subito un insulto sul set. Al podcast Reign With Josh Smith, Ferguson ha raccontato:"Questa persona mi guardava e davanti a tutto il cast diceva 'Ti reputi un'attrice? Devo lavorare davvero con questa?'. Ero lì ed ero a pezzi perché questa persona era in cima alla lista, non c'era una rete di sicurezza per me. Nessuno mi difendeva". Dopo essersene andata dal set in lacrime, l'attrice ha spiegato l'evolversi della questione:"Il giorno dopo sul set alzai la voce per la prima volta. Ricordo bene la paura che provavo e dissi a questa persona 'Vai al diavolo, reciterò con una pallina da tennis, non voglio più vederti'. I produttori mi dissero 'Non puoi fare questo al numero uno del cast, dobbiamo permettere a questa persona di essere sul set'. Risposi 'quella persona può girarsi e io posso recitare guardando la sua testa'".



Da queste dichiarazioni di fuoco sul web sono nate mille speculazioni e i fan hanno iniziato a vivisezionare la carriera di Rebecca Ferguson e le interviste rilasciate in passato. Tra le star con le quali Ferguson ha recitato sembrano candidati poco credibili Tom Cruise, con il quale ha recitato in diversi Mission: Impossibile, Meryl Streep in Florence Foster Jenkins e The Rock, che le ha dimostrato anche sostegno via social. Nonostante il ben noto carattere scontroso è difficile che l'indiziato possa essere Hugh Grant, al quale l'attrice ha riservato dichiarazioni positive in passato. Escluso, per gli stessi motivi, Hugh Jackman. I tre nomi più plausibili sembrano essere Ewan McGregor con cui recitò in Doctor Sleep, Michael Fassbender (L'uomo di neve) e soprattutto Jake Gyllenhaal, con il quale recitò in Life.

Proprio quest'ultimo il principale indiziato, soprattutto in relazione ad un'intervista rilasciata tempo fa al Guardian nella quale si lamentava della facilità di accesso di molti colleghi alla professione senza un'adeguata preparazione. Sarà davvero lui il 'colpevole'? Voi cosa ne pensate? Nel frattempo, anche The Rock vuole sapere chi ha insultato Rebecca Ferguson sul set.