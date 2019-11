Ecco di chi è stata l'idea di far tornare Palpatine in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Il ritorno dell'Imperatore nel prossimo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è uno dei momenti più attesi, se non il più atteso in assoluto, di questa trilogia che viaggia ormai a gonfie vele verso la propria conclusione. Ma di chi è stata l'idea di riprendere in mano il personaggio di Palpatine?

Stando a quanto dichiarato dal primo regista scelto dalla produzione, quel Colin Trevorrow che fu sedotto e abbandonato nel giro di pochi mesi, l'idea non sarebbe stata sua ma proprio dell'attuale regista J. J. Abrams, che già all'epoca avrebbe tirato in gioco l'Imperatore guadagnandosi, tra l'altro, l'ammirazione dello stesso Trevorrow.

"Riportare indietro l'Imperatore fu un'idea che mise sul tavolo J. J. Abrams quando cominciò a partecipare ai lavori. Onestamente era qualcosa che non avevo mai considerato. Lo lodai per questo. Era una storia davvero difficile da sbloccare, e lui trovò la chiave" ha raccontato il regista di Jurassic World.

J. J. Abrams ha recentemente parlato anche del lavoro svolto in fase di montaggio con le scene con protagonista la Leila di Carrie Fisher, definendolo un processo davvero straziante; sempre il regista ha poi detto la sua sul futuro della saga una volta conclusa questa trilogia, alla quale spetta il compito di chiudere tutto ciò che è stato aperto ormai quarant'anni fa da Episodio IV.