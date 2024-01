Chi guiderà gli Avengers in Kang's Dynasty e Secret Wars? I fan votano sui social

Dovremo aspettare ancora un po' per scoprire la nuova formazione dei Vendicatori in Kang's Dynasty e Secret Wars: la confusione annebbia i progetti dei Marvel Studios e dopo il licenziamento di Jonathan Majors dal ruolo di super villain della saga del Multiverso sono ancora molte le domande lasciate in sospeso.

Chi dirigerà i due prossimi film sugli Avengers? I nomi in lizza per dirigere Kang's Dynasty e Secret Wars sono diversi e su questo non possiamo fornire una risposta. Ma anche sul possibile nuovo leader dei Vendicatori aleggiano dei dubbi: dopo le grosse perdite di Endgame, a chi toccherà questo arduo compito?

I fan hanno già votato su X ( ex twitter): un numero di utenti è più propenso a credere che il nuovo leader degli Avengers sarà Spider-Man di Tom Holland. A sostegno di questa tesi c'è la familiarità con il Multiverso di Peter Parker, sebbene un altro nome sia molto votato per via della sua esperienza di gran lunga più solida ed è proprio quello di Doctor Strange, visto più come mentore che come guida vera e propria.

In lizza potrebbe esserci anche il nuovo Captain America di Sam Wilson che ha già mostrato di essere adatto in ruoli di leadership. Meno azzeccato è il nome di Wolverine accostato come guida dei Vendicatori suggerito da alcuni utenti: tuttavia il mutante è sempre stato un leader. Infine, tra i nomi più popolari spicca il dio del Tuono: non vediamo da un po' Thor e considerata la sua partecipazione nella formazione originale, il ruolo di leader potrebbe risollevare le sue sorti dopo il disastroso ultimo film diretto da Taika Waititi.

Nell'attesa di scoprire se Avengers 5 e 6 verranno rinviati e quale sarà il destino di Kang nell'MCU, fateci sapere la vostra: chi guiderà gli Avengers nei prossimi film? Scrivetecelo nei commenti!