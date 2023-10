Chi è Grace Jabbari, l'ex fidanzata di Jonathan Majors: tutto sulla caotica storia d'amore

Il processo di Johnatan Majors si terrà a novembre, ma chi è la donna che l’ha accusato e cosa è successo di preciso tra i due?

Grace Jabbari è una danzatrice e movement coach che ha lavorato in film come Mission: Impossible - Dead Reckoning parte uno e Barbie.

Il 26 marzo Johnatan Majors viene arrestato dalla polizia di New york con accuse di aggressione da parte proprio di Jabbari: “La vittima ha informato la polizia di essere stata aggredita. Gli agenti hanno preso in custodia l'uomo di 33 anni senza alcun incidente. La vittima ha riportato lievi ferite alla testa e al collo ed è stata trasportata in un ospedale della zona in condizioni stabili”. Sembra che la lite sia iniziata quando Jabbari ha letto un messaggio inviato a Majors da parte di un’altra donna. Quando la ballerina ha provato ad uscire dal veicolo, pare che l’attore l’abbia afferrata causandole “forti dolori, tra cui la frattura di un dito, lividi sul corpo, una lacerazione dietro l'orecchio destro e una contusione in testa.”

In seguito alle accuse e al processo l’attore ha perso parecchie opportunità di lavoro, ma i legali di Johnatan Majors, accusati anche di aver falsificato delle prove, hanno continuato a lavorare per dimostrare l’innocenza della star e hanno presentato una mozione per far cadere le accuse nei confronti dell’interprete di Kang. Il 25 ottobre il giudice rifiuta la mozione, e proprio nello stesso giorno Grace Jabbari viene arrestata dalla polizia di New York con le stesse accuse rivolte a Majors. Tuttavia, sembra che la procura e la polizia non siano d'accordo sulle accuse a Jabbari, dato che la procura avrebbe dichiarato di non voler perseguire ulteriormente la ballerina britannica.