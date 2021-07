Chi sono i genitori di Scarlett Johansson? Le origini della Vedova Nera della Marvel

Mancano ormai soli due giorni all'arrivo del riuscito Black Widow di Cate Shortland nelle sale cinematografiche italiane, mentre il 9 luglio sbarcherà in Accesso VIP anche su Disney+, e per accompagnare l'uscita del primo lungometraggio della Fase 4 del MCU vogliamo oggi parlare della sua protagonista, Scarlett Johansson.

Dato che nel cinecomic si affronta molto il tema dell'appartenenza e della famiglia, nella curiosità di oggi vogliamo approfondire proprio le origini della Johansson, parlando dei suoi primissimi anni di vita e dei suoi legami. L'attrice nasce nel novembre del 1984 da Karsten Johansson, architetto di origini danesi, e Melanie Sloan, produttrice e anche attrice statunitense con sangue ebraico e polacco, anche se nata e cresciuta nel Bronx.



Il nonno dell'interprete, Ejner Johansson, era molto noto in America, essendo stato un affermato critico d'arte e pure regista e sceneggiatore. Scarlett non è però figlia unica: ha una sorella e un fratello maggiore, che sono Vanessa e Adrian Johansson, e anche un fratello gemello, Hunter Johansson, oltre a un fratellastro nato dal primo matrimonio del padre, Christian.



Una famiglia bella larga, insomma, tematica che infatti sembra stare molto a cuore all'attrice e che affronta in Black Widow con grande emozione e rispetto.



