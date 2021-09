Chi è più forte tra Venom e Carnage? Studiamo i villain di Spider-Man

In Venom: La Furia di Carnage vedremo scontrarsi per la prima volta sul grande schermo due dei più iconici villain di Spider-Man, vale a dire quelli che danno il titolo al film di Andy Serkis: ma quale tra i due temibilissimi personaggi Marvel è effettivamente da ritenersi il più pericoloso? Cerchiamo di capirlo insieme.

Per prima cosa, vi ricordiamo che Venom e Carnage hanno natura praticamente identica, trattandosi in entrambi i casi di simbionti alieni (il secondo, tra l'altro, generato proprio dal primo): un antefatto che lascerebbe pensare ad una certa parità in quanto a forza, ma è proprio qui che entrano in gioco fattori esterni.

Eddie Brock, infatti, è tutto sommato in grado di controllare Venom (in molte run dei fumetti, infatti, il nostro simbionte abbandona definitivamente i panni del villain), costringendo quindi il parassita alieno a tenere a freno parte del suo potenziale; ben altra musica è invece quella che riguarda l'host di Carnage, Cletus Kasady, personaggio violento e senza scrupoli, che al simbionte lascia quindi carta bianca per dare sfogo ai suoi incredibili poteri.

In virtù di ciò, dunque, crediamo di non essere in errore nel considerare Carnage in una certa misura superiore al suo avversario: vedremo come verrà affrontata la cosa nel film di Andy Serkis! Forza a parte, comunque, qualche giorno fa vi abbiamo elencato le principali differenze tra Venom e Carnage.