Chi è il più forte di Guardiani della Galassia? La nostra classifica

Fare classifiche è sempre un compito arduo, soprattutto quando si tratta di decidere quali personaggi siano più forti di altri: le componenti da prendere in considerazione sono molteplici e ognuna di queste ha un perso di verso, a maggior ragione quando a venir preso in considerazione è un gruppo eterogeneo come quello dei Guardiani della Galassia.

Nei giorni successivi all'esordio di Guardiani della Galassia vol.3 su Disney+ cerchiamo comunque di prenderci questa responsabilità stilando quella che per noi potrebbe essere una classifica credibile dei personaggi della banda messa in piedi da James Gunn: a chi spetterà la palma di più forte?

Partiamo dal basso: Mantis, nonostante i suoi poteri, ha un cuore troppo buono e un fisico troppo leggero per risultare una guerriera credibile rispetto ai suoi compagni di viaggio; a seguire ecco quindi Drax per il discorso diametralmente opposto: la furia distruttrice del personaggio di Dave Bautista fa il paio con un'intelligenza a dir poco sottosviluppata, dando vita a un insieme troppo sbilanciato verso la sola forza bruta.

Un po' meglio Rocket, che vanta un'intelligenza fuori dal comune e un'esperienza da vero veterano di guerra, ma certo può esser messo nel sacco relativamente facilmente dal punto di vista fisico; a pari merito piazzeremmo invece Nebula e Gamora, entrambe abilissime combattenti, ciniche al punto giusto e certamente più che dotate sul piano della forza bruta.

Al secondo posto ecco dunque Star-Lord, non brillante quanto le due figlie di Thanos ma certo meno stupido di quanto a volte vorrebbe farci credere, e al tempo stesso abile in combattimento e ben piazzato fisicamente; ci sembra quindi giusto riservare il primo posto a Groot, certo tutt'altro che intelligente ma dotato di grande forza e, soprattutto, praticamente immortale: un po' fuori scala, non trovate? Fateci sapere nei commenti se siete d'accordo con noi!