Chi è più forte tra Godzilla e Kong? La sfida tra i due Re del Monsterverse

Il successo di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, ha generato un rinnovato quanto meritato entusiasmo per il genere. Il Monsterverse non è mai stato così in forma, con i due Re incontrastati dei mostri che fanno da protagonisti in un universo cinematografico quantomai spettacolare.

Oggi tuttavia vogliamo porci una domanda legittima: chi, in uno scontro diretto tra Kong e Godzilla, vincerebbe? Domanda alla quale possiamo già trovare una risposta, dato che in Godzilla vs. Kong, film uscito nel 2021 e diretto da Adam Wingard, i due giganti se le sono date di santa ragione, vedendo un vincitore dopo un'iniziale situazione di equilibrio. Nell'ultima pellicola i due si sono alleati per combattere un nemico comune, ve ne parliamo nella nostra recensione di Godzilla e Kong - Il nuovo Impero. Detto ciò, analizziamo i punti di forza e di debolezza di ognuno dei due mostri decretando chi, secondo noi, si porterebbe a casa lo scettro di più forte.

Godzilla

Il primo che vogliamo prendere in esame è Godzilla, conosciuto - non a caso - come il re dei mostri. Oltre cento metri di altezza e decine e decine di migliaia di tonnellate di peso per una vera e propria montagna ambulante, fanno di lui una mostruosità senza eguali. La vera forza di Godzilla sta nella sua corazza impenetrabile, arricchita da placche ossee sul dorso. Una delle sue armi più potenti è il morso, che dovrebbe misurare 57 mila Newton, 900 kg per centimetro quadrato. Altro punto di forza è la coda, lunga altri 100 metri che usa come una vera e propria mazza, scagliandola contro i suoi avversari. E, dulcis in fundo, il raggio atomico che spara dalla bocca è la sua "Sfera Genkidama", per incenerire qualsiasi cosa gli si pari dinnanzi.

Kong

Kong dalla sua, rispetto a Godzilla, è molto più agile essendo sostanzialmente un primate. Molto, infinitamente più grande dei suoi simili, misura anche lui oltre 100 metri di altezza e pesa svariate migliaia di kg. Tuttavia non consideriamo l'altezza e il peso di Kong assoluti poiché variano, come vi spieghiamo nella nostra analisi su quanto è alto Kong in ognuno dei suoi film. La sua arma micidiale sono quindi gli arti, nello specifico le estremità, con il pugno che può arrivare a milioni di Newton di potenza. Come il suo diretto rivale, anche in questo caso il morso è un punto di forza da non sottovalutare: 91 kg per centimetro quadrato fanno di Kong uno specialista. Non da meno, la sua intelligenza - superiore a quella dei primati - gli permette di analizzare la migliore strategia durante il combattimento, usando utensili per attaccare o difendersi.

Chi vince?

Dunque, tra Kong e Godzilla, chi la spunta? A nostri avviso - e anche secondo Darren Naish della BBC - non c'è proprio paragone. Il rettile corazzato, con la capacità di sparare un raggio atomico dalla bocca, vincerebbe a mani basse contro l'"ottava meraviglia del mondo".

