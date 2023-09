Chi ha fatto più film di James Bond? La classifica degli attori di 007

Chi ha fatto più film di James Bond? In attesa di scoprire se Aaron Taylor Johnson sarà davvero il prossimo 007, ecco la classifica degli attori della saga nata dalla penna dello scrittore Ian Fleming.

Roger Moore, sette volte - è lui l'attore che ha interpretato più volte il ruolo, dal 1973 al 1985. Sean Connery, sei volte - il primo attore ad aver interpretato il ruolo di 007 e anche il volto che più viene immediatamente associato alla saga. Connery fu James Bond per i primi cinque film consecutivi, e tornò nella parte ben due volte: la prima con Una cascata di diamanti e la seconda dodici anni nel film Mai dire Mai, che però non appartenente alla serie ufficiale e quindi non rientra nella nostra classifica. Daniel Craig, cinque volte - dal 2006 al 2021, è anche l'unico James Bond che muore sul grande schermo. Pierce Brosnan, quattro volte - dal 1995 al 2002. Daniel Craig: cinque volte; dal 2006 al 2021. Timothy Dalton, due volte - nel 1987 e nel 1989. George Lazenby, una volta - il secondo sfortunato 007 fu il protagonista di una delle pellicole più amate della saga, Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà, che però all'epoca della sua uscita risentì della mancanza di Sean Connery, attore al quale il pubblico si era ormai abituato. Per il film successivo della saga, infatti, Connery venne richiamato ad interpretare 007.

Curiosamente, però, l'attore che è apparso nei film di James Bond il maggior numero di volte non è uno dei sei interpreti che nel corso degli anni hanno interpretato il ruolo dell'agente segreto: nel nostro articolo, infatti, dobbiamo omaggiare anche la figura del grande Desmond Llewellyn, interprete di Q, dato che l'inossidabile attore gallese ha vestito i panni del famoso scienziato aiutate di 007 per ben 17 film tra il 1963 e il 1999, ovvero dal ciclo di Sean Connery alla saga di quattro film interpretati da Pierce Brosnan. In tutti questi anni ci fu solo un'eccezione: quella di Vivi e lascia morire, film nel quale però il ruolo non venne affidato ad un altro attore - semplicemente la presenza di Q non fu richiesta, dato che la classica scena dell'incontro tra James Bond e Q in questo capitolo è assente.

Per altre letture, sapete che, secondo le indiscrezioni, Christopher Nolan sarebbe in trattative per dirigere due film di James Bond? I colloqui con la produttrice della saga Barbara Broccoli sarebbero avvenuti prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood...