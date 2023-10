Chi è la nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio? Le storie d'amore del 2023

Dopo la nascita della love story tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, in molti desiderano ricevere quante più informazioni possibile sulla giovane; nell'approfondire il legame, però, cogliamo la palla al balzo per ripercorrere le storie d'amore dell'attore nel corso del 2023.

Classe 1998, Vittoria Ceretti è una modella italiana originaria di Brescia. Ha iniziato la sua carriera nel 2012, grazie al concorso Elite Model look, per poi esordire sulle passerelle grazie alla collezione Dolce & Gabbana del 2014. Nello stesso anno venne scelta come protagonista delle campagne Autunno/Inverno e di quella Beuty, mentre negli anni successivi ha collaborato con Giorgio Armani, Alexander McQueen e Vogue, dove è apparsa in una copertina del 2017.

La sua precedente relazione risale al 2020: si è sposata a Ibiza col DJ Matteo Milleri, membro dei Tale of Us, ma si sarebbero separati nel 2023. Ecco spiegata la sua nuova relazione con Leonardo DiCaprio. Alleghiamo un post Instagram della modella in calce alla notizia.

Il legame, però, non promette di durare a lungo: conosciamo tutti la "deadline" che riguarda le storie d'amore con l'attore, il quale si è guadagnato la fama di frequentare donne dall'età esclusivamente inferiore ai 26 anni. Vittoria Ceretti, nata il 7 giugno 1998, li compirà proprio l'anno prossimo... La dinamica tornerà a ripresentarsi, oppure assisteremo a una rottura dello schema? Basti pensare a Bar Refaeli, Nina Agdal e Kelly Rohrbach, nessuna delle quali ha superato la "fatidica" età.

