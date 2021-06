Chi è la fidanzata di Henry Cavill? Tutto sulla star di Justice League e Superman

Quando non è impegnato a salvare il mondo dalla minaccia aliena di turno anche Superman ha diritto a una vita privata: se Clark Kent ha trovato da tempo la sua felicità nella relazione con Lois Lane, dunque, anche Henry Cavill sembra tutto sommato non passarsela male, almeno stando alle ultime notizie al riguardo.

La nuova compagna dell'attore di The Witcher e Mission: Impossible risponde dunque al nome di Natalie Viscuso e bazzica già da tempo e con ottimi risultati l'ambiente cinematografico: la nostra è infatti vicepresidente della sezione TV e Digital di Legendary Entertainment, studio con il quale lo stesso Cavill si è già trovato a collaborare.

A far drizzare le antenne ai fan in cerca di gossip è stata una foto recentemente postata su Instagram dalla coppia, nella quale vediamo Cavill e Viscuso impegnati in una partita a scacchi: "Questo sono io che sembro tranquillo e sicuro di me poco prima che la mia bellissima e intelligentissima Nathalie mi distruggesse a scacchi" sono state le parole con cui l'attore ha commentato la foto.

31 anni, originaria del New Mexico e cresciuta in California, la nostra Natalie vanta anche un'apparizione durante il programma di MTV My Super Sweet Sixteen. Chissà che in futuro non possa capitare di rivederla davanti alle telecamere, magari insieme al suo nuovo compagno! Continuando a indagare sul nostro Henry Cavill, intanto, ecco a quanto ammonta il patrimonio della star di Justice League.