Chi è la nuova fidanzata di Andrew Garfield? L'amore di Spider-Man dopo Emma Stone

Con The Amazing Spider-Man Andrew Garfield riuscì non solo a farsi notare presso il grande pubblico, ma anche a conquistare uno spazio praticamente fisso sulle pagine delle riviste di gossip di tutto il mondo grazie alla sua relazione con Emma Stone, conosciuta proprio sul set del film. Ma cos'è cambiato da allora?

La storia tra i due attori, com'è noto, ebbe termine nel 2015 dopo circa tre anni: nel lasso di tempo successivo alla rottura abbiamo visto la star di La La Land convolare a nozze con l'attuale marito Dave McCary, mentre il nostro Andrew sembrerebbe non aver ancora trovato una relazione stabile quanto quella portata avanti dalla sua ex.

Mentre i due attori rischiano di ritrovarsi ancora una volta insieme sul grande schermo (Stone e Garfield dovrebbero tornare a interpretare Gwen Stacy e Peter Parker in Spider-Man: No Way Home), l'attore di Silence sembra dunque aver optato per il low profile da questo punto di vista: dopo le storie con Susie Abromeit e Christine Gabel (attrice di Jessica Jones la prima, studentessa e modella la seconda) non abbiamo infatti notizie certe sulla situazione sentimentale di Andrew Garfield.

Vedremo se nei prossimi tempi ci saranno novità da segnalare in tal senso: tornando a parlare di cinema, intanto, Andrew Garfield si è detto interessato ad un film di Spider-Man con i Sinistri Sei, progetto rimasto incompiuto ai tempi di The Amazing Spider-Man.