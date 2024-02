Chi sono i Fantastici 4 oltre a Pedro Pascal? Tutto sui nuovi attori Marvel

Un po' a sorpresa e con un post sui social i Marvel Studios hanno annunciato il cast di Fantastici 4, confermando quasi tutti i rumor dell'ultimo periodo. Ma oltre al conosciutissimo Pedro Pascal, chi sono gli altri membri della famiglia di supereroi?

Ormai Pascal non ha bisogno di presentazioni: tra cinema ma soprattutto serie tv è uno dei volti più noti della Hollywood contemporanea, scelto ovviamente anche per il suo evidente star power.

Sue Storm alias La Donna Invisibile è invece interpretata dall'attrice britannica Vanessa Kirby, anche lei sulla rampa di lancio nel cinema mondiale per i suoi ultimi lavori. L'abbiamo infatti vista come Giuseppina in Napoleon, è la Vedova Bianca del franchise di Mission: Impossible e pure la Principessa Margaret in The Crown. Consiglio nostro, se volete vederla in una delle sue interpretazioni migliori non perdetevi Pieces of a Woman di Kornel Mundruczo.

Suo fratello Johnny, cioè La Torcia Umana, ha il volto dell'attore britannico Joseph Quinn, salito alla ribalta negli ultimi anni grazie al ruolo di Eddie in Stranger Things, già diventato cult. Anche lui però è pronto a prendersi i riflettori perché lo vedremo in A Quiet Place - Giorno 1 e Il Gladiatore 2.

Chiudiamo con Ebon Moss-Bachrach come Ben Grimm, cioè La Cosa. Dopo tanto vagare tra episodi sparsi di varie serie tv e piccoli ruoli al cinema, l'attore statunitense si è fatto conoscere dal grande pubblico prima con Andor e soprattutto con il suo splendido ruolo in The Bear, per il quale ha vinto un Emmy.

E voi conoscevate gli attori oppure no? noi intanto ci chiediamo se I Fantastici 4 sarà ambientato negli anni '60.