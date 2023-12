Chi saranno i Fantastici 4 MCU? Da Cillian Murphy e Pedro Pascal, i nomi in lizza

Chi saranno i Fantastici 4 MCU? Se l'atteso annuncio del cast di Fantastici 4 potrebbe far dimenticare la situazione Jonathan Majors ai fan del Marvel Cinematic Universe, al momento gli appassionati devono accontentarsi solo dei rumor e delle indiscrezioni.

Per quanto riguarda i quattro protagonisti, le ultime novità indicano che Reed Richards/Mr Fantastic potrebbe essere interpretato da Pedro Pascal, con la star di The Last of Us in trattative ufficiali per la parte dopo aver superato la concorrenza di Adam Driver, Matt Smith, Penn Badgley e Dev Patel, mentre il ruolo di Sue Storm/Donna Invisibile dovrebbe essere già andato a Vanessa Kirby, star di The Crown, Mission: Impossible e Napoleon, preferita a Rachel Brosnahan (che da allora è stata scelta per il ruolo di Lois Lane in Superman: Legacy di James Gunn), Lily James, Amanda Seyfried, Phillipa Soo, Saoirse Ronan e Jodie Comer; inoltre, sempre secondo le indiscrezioni, il ruolo di Johnny Storm/ Torica Umana è stato assegnato a Joseph Quinn, star di Stranger Things, mentre quello di Ben Grimm/La Cosa a Ebon Moss-Bachrach - meglio conosciuto per i ruoli in The Punisher, Girls e soprattutto Richie Jerimovich, il burbero chef dal cuore d'oro co-protagonista della pluripremiata serie tv The Bear di FX.

Per quanto riguarda i villain, invece, il ruolo di Galactus dovrebbe essere stato assegnato ad Antonio Banderas, mentre i rumor vogliono Anya Taylor Joy nei panni del suo araldo. Infine, secondo le ultime indiscrezioni fatte trapelare dal famoso leaker My time to shine hello, la prima scelta per il ruolo di Dottor Destino sarebbe Cillian Murphy, una delle star più chiacchierate del 2023 grazie a Oppenheimer: tuttavia, sia My time to shine che il collega affiliato Can we get some toast hanno anticipato che il ruolo di Dottor Destino sarà quasi inesistente in Fantastici 4, e al massimo il personaggio sarà introdotto con un cameo in vista dei futuri appuntamenti.

