Chi sono gli Eterni? Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi supereroi Marvel

Dopo l'uscita del primo trailer ufficiale di Eternals, la cui uscita nelle sale è fissata al prossimo novembre, riscopriamo assieme chi sono questi misteriosi personaggi a partire dalla loro origine nell'universo fumettistico Marvel.

Nati dalla geniale mente di Jack Kirby verso la fine degli anni '70, gli Eterni sono una creazione dei Celestiali, una razza di semidei che agli albori della vita umana presero degli esemplari di homo erectus e diedero loro la possibilità di poter controllare il potere cosmico, in modo da bilanciare un'altra specie di loro creazione, i Devianti, degli esseri geneticamente instabili e dall'aspetto mostruoso.

La prima grande differenza tra gli Eterni e i Devianti è la longevità della vita, che nel caso dei primi può infatti durare centinaia o addirittura migliaia di anni. Inoltre, come accennato in precedenza, l'origine dei loro poteri non è la mutazione genetica, ma una sorta di energia cosmica che pervade questa razza superiore. Un altro discriminante è il fatto che non posseggono una, due o persino tre abilità come i mutanti, ma molte di più e tutte comuni: super-forza, teletrasporto, telecinesi, manipolazione della realtà e della mente tramite illusioni sono solo alcuni dei possibili poteri.

Nel caso del film di Chloe Zhao, il gruppo è formato da Sersi (Gemma Chan), Ikaris (Richard Madden), Kingo (Kumail Nanjiani) Sprite (Lia McHugh), Phastos (Brian Tyree Henry), Makkari (Lauren Ridloff), Druig (Barry Keoghan), Gilgamesh (Don Lee), Thena (Angelina Jolie) e la loro leader Ajak (Salma Hayek).

La trama della pellicola è ancora sconosciuta, ma il trailer ufficiale ha già provato ad accennare i motivi che hanno spinto questi esseri incredibilmente potenti a non intervenire durante lo scontro tra gli Avengers e Thanos. Voi che aspettative avete nei confronti del film? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, i fan hanno scovato un riferimento a Captain America nel trailer di Eternals.