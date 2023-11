Chi altro c'era in lizza per Lex Luthor oltre a Nicholas Hoult?

Sembra ormai praticamente chiusa la questione per chi interpreterà Lex Luthor in Superman: Legacy, con Nicholas Hoult che pare sia pronto a indossare i panni del villain. Ma quali altri attori erano in lizza oltre a lui per interpretare il ruolo?

Tutti ormai danno per ufficiale che Nicholas Hoult sarà Lex Luthor in Superman Legacy, secondo Deadline scelto personalmente da James Gunn. Manca solo la conferma del regista ma ormai sembra cosa fatta. Hoult però super la concorrenza di altri attori di cui si vociferava per il ruolo, ma chi esattamente?

Stando ai report e alle indiscrezioni erano soprattutto due i volti arrivati alle battute finali per il ruolo. Due fratelli, tra l'altro, cioè Bill e Alexander Skarsgard. Il primo se lo ricordano in tanti soprattutto per l'interpretazione del pagliaccio IT negli ultimi due film diretti da Andy Muschietti basati sul capolavoro di Stephen King. Di recente l'avevamo visto anche come villain in John Wick 4.

Alexander invece, molto più grande del fratello, era stato protagonista di The Northman e del live action di Tarzan, oltre alla sua famosa partecipazione in Tru Blood e poi Big Little Lies, per la quale ha vinto un Golden Globe.

Altre voci volevano in lizza anche Glenn Howerton, volto noto agli amanti delle comedy come uno dei protagonisti di C'è sempre il sole a Philadelphia.

Sembra però che a spuntarla sarà proprio Nicholas Hoult in un ruolo che potrebbe davvero consacrarne la carriera.

Sembra però che a spuntarla sarà proprio Nicholas Hoult in un ruolo che potrebbe davvero consacrarne la carriera.