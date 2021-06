Chi è Enrico Casarosa? La carriera del primo regista italiano della scuderia Pixar

Da oggi su Disney+ è disponibile Luca, nuovo film Pixar che firma l'esordio alla regia di un lungometraggio di Enrico Casarosa, primo italiano a dirigere un film del celebre e amatissimo studio di animazione di proprietà della Disney.

Nato a Genova nel 1970, Casarosa ha vissuto nel capoluogo ligure fino all'età di 20 anni, quando la sua più grande passione lo ha spinto a trasferirsi a New York per studiare animazione alla School of Visual Arts and Illustration del Fashion Institute of Technology.

Ha subito dimostrato il suo talento iniziando a lavorare come storyboard artist per alcuni degli studi di animazione più importanti degli Stati Uniti, da Blue Sky Studios alla Casa di Topolino, dove è stato impiegato anchecome designer per alcune serie TV di Disney Channel, fino all'approdo in Pixar.

Sotto la supervisione di filmmaker come John Lasseter, Brad Bird e Pete Docter ha collaborato come storyboard artist a pellicole vincitrici del Premio Oscar come Ratatouille e Up, e nel 2011 è finalmente arrivato l'esordio alla regia con il delizioso cortometraggio La luna, proiettato nelle sale prima di Ribelle - The Brave e candidato agli Academy Award.

In un'intervista rilasciata nelle scorse settimane, avendo avuto l'opportunità di ambientare il suo primo film nella sua terra d'infanzia, Casarosa ha commentato così la decisione della Pixar di mettere da parte temporaneamente i sequel e puntare sulle storie personali: "Le storie personali sono molto importanti perché bisogna essere guidati da una connessione, e penso che abbiamo un sacco di film fantastici in arrivo di cui siamo davvero entusiasti, l'intera lista ultimamente. Non so se ci sia stato un cambiamento di consapevolezza che ha portato a cambiare la rotta, non è successo niente del genere. È stata come una scintilla. Mi ha davvero aiutato come nuovo regista avere qualcosa da raccontare, la storia di me e il mio migliore amico e di come questo tipo di amicizie ti aiutano a crescere."

