Chi avrebbe dovuto interpretare Napoleone prima di Joaquin Phoenix?

La figura di Napoleone Bonaparte non ha soltanto ossessionato registi come Stanley Kubrick, ma è stata accostata a diversi attori prima che Joaquin Phoenix ottenesse il ruolo in Napoleon. Vediamo assieme quali altri interpreti erano pronti a indossare i panni dell'imperatore francese.

Ve lo raccontavamo nel nostro speciale sul Napoleone di Stanley Kubrick mai realizzato, uno degli attori in lizza per quel ruolo aveva in realtà già fatto Napoleone: Marlon Brando, in Désirée del 1954. Kubrick però lo aveva immaginato nel ruolo di Bonaparte ben 14 anni dopo la sua prima interpretazione del personaggio.

Fra gli altri in lizza per il ruolo c'era anche David Hemmings, che aveva esordito con uno dei capolavori di Michelangelo Antonioni, Blow-up, e poi avrebbe interpretato il protagonista di Profondo rosso di Dario Argento.

Kubrick aveva considerato anche Oskar Werner, attore austriaco celebre per Jules e Jim e Fahrenheit 451, entrambi di Francois Truffaut.

Ma l'attore che sembrava più vicino per il ruolo era Jack Nicholson, che si era anche detto entusiasta di interpretare Napoleone, in rampa di lancio per diventare uno dei volti più conosciuti del cinema mondiale ma già pronto a donarsi anima e corpo a Stanley Kubrick.

Volti che sono stati accostati al ruolo ma che non sono riusciti a interpretare Napoleone Bonaparte, che ora ha le sembianze di Joaquin Phoenix.

Ma voi la sapevate questa? Quale attore sarebbe stato perfetto per Napoleone?