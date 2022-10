Chi sono i doppiatori italiani di Super Mario Bros? Tutto quello che sappiamo sul film

Il primo fantastico trailer di Super Mario Bros ha introdotto i fan vecchi e nuovi del leggendario videogame Nintendo nel mondo creato dalla Illumination per il nuovo film d'animazione targato Universal, ma c'è una domanda che tormenta gli appassionati.

Chi saranno i doppiatori italiani di Super Mario Bros? La versione originale del film, co-prodotto da Illumination e Nintendo, vanta un cast corale d'eccezione che include la superstar del Marvel Cinematic Universe e Jurassic World Chris Pratt nel ruolo di Mario e l'amatissima Anya Taylor-Joy in quello della principessa Peach, ma anche Charlie Day nei panni di Luigi, Jack Black in quelli di Bowser, Keegan-Michael Key in quelli di Toad, Seth Rogen nella parte di Donkey Kong, Fred Armisen in quella di Cranky Kong, Kevin Michael Richardson come voce di Kamek e Sebastian Maniscalco come voce di Foreman Spike; inoltre Charles Martinet, storico doppiatore Mario e di tanti altri personaggi del franchise, avrà un cameo in un ruolo sconosciuto.

Purtroppo però, al momento non si conosce il cast italiano di Super Mario Bros.: come spesso capita con le versioni doppiate dei film animati internazionali, gli attori e le attrici che daranno voce al mondo Nintendo saranno presumibilmente annunciati più a ridosso dell'uscita del film, com'è stato di recente ad esempio con il cast italiano di DC League of Super Pets. Super Mario Bros è atteso per il 7 aprile 2023, naturalmente vi terremo aggiornati quindi continuate a seguirci.

