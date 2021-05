Chi è il doppiatore italiano di Keanu Reeves? Tutte le voci della star

L'amatissimo e idolatrato Keanu Reeves è attualmente occupato con la preparazione fisica e l'addestramento per John Wick 4 di Chad Stahelski ed ha terminato da poco le riprese di Matrix 4 di Lana Wachowski, e in queste righe vogliamo oggi occuparci di tutte le voci italiane che lo hanno doppiato nel corso degli anni.

Non è anomalo che nella distribuzione italiana di progetti internazionali dei primi anni 2000 gli attori più famosi venissero doppiati da una serie di interpreti nostrani e professionisti diversi, senza mai dare coerentemente una voce a un attore. Per questo nel tempo Keanu Reeves è stato doppiato dalla bellezza di 15 doppiatori differenti.



Quello più famoso e utilizzato, ultimamente, è il grande Luca Ward, che ha prestato la propria voce all'attore per il franchise di Matrix e per quello di John Wick, ad esempio, ma anche in Ultimatum alla Terra, Constantine e The Bad Batch.



Segue poi Francesco Prando, che lo ha invece doppiato in 47 Ronin, Knock Knock e anche ne Il Profumo del mosto selvatico. C'è poi Andrea Ward, fratello di Luca appartenente a una vera dinastia di doppiatori che ha prestato la sua voce a Reeves in I ragazzi del fiume.



Ma poi anche Pino Insegno (Belli e Dannati), Nanni Baldini, Massimo Rossi, Francesco Pannofino (Freaked) e Lorenzo Scattorin (The Neon Demon).



Li conoscevate tutti? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.