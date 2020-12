Chi è il doppiatore di Clint Eastwood? Guida alle voci della star di Hollywood

Oggi parliamo di Clint Eastwood, o meglio delle voci di Clint Eastwood: nel corso della sua lunghissima carriera, infatti, la star di Hollywood ha avuto tanti doppiatori diversi per il mercato italiano, e in questo articolo andremo alla scoperta di quelle di ieri e di quelle di oggi.

Tutto cominciò sul set di Per un pugno di dollari, quando Sergio Leone scelse un Clint Eastwood alle prime armi per il suo western con Gian Maria Volontè: ovviamente l'attore americano non conosceva l'italiano, quindi per doppiarlo venne scelto l'attore Enrico Maria Salerno, la cui voce profonda riuscì ad adattarsi al meglio alle espressioni minacciose di Eastwood.

Salerno fu Eastwood anche nei western successivi di Leone, Per qualche dollaro in più e Il buono il brutto e il cattivo, ma negli anni e il mercato nostrano conferì all'attore tante altre voci: tra i film polizieschi della serie dell'Ispettore Callaghan a Lo straniero senza nome, da Brivido Caldo a Gran Torino, furono tantissimi i doppiatori italiani a prestare la voce all’attore americano.

Ricordiamo Nando Gazzolo e Pino Locchi, Giuseppe Rinaldi e Pino Colizzi, Carlo Sabatini, Dario Penne e Adalberto Maria Merli. Ma nel 1976, con Il texano dagli occhi di ghiaccio viene scelto Michele Kalamera, che negli anni sarebbe diventato la 'voce ufficiale' di Clint Eastwood: il doppiatore ha infatti interpretato i personaggi di Eastwood in ben 23 film, incluso l'ultimo interpretato dalla star ovvero Il corriere - The Mule.

