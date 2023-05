Chi doppia Ariel ne La sirenetta 2023? Tutto quello che dovete sapere sul remake Disney

Chi doppia Ariel ne La sirenetta 2023? Dopo avervi svelato tutti i segreti della colonna sonora de La sirenetta ecco tutto quello che dovete sapere sul cast originale e i doppiatori della versione italiana del nuovo remake live-action Disney.

Il film è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel, Jonah Hauer-King (Un viaggio a quattro zampe) nel ruolo del principe Eric, Noma Dumezweni (Il Ritorno di Mary Poppins) nel ruolo della Regina, Art Malik (Homeland – Caccia alla spia) nel ruolo di Sir Grimsby, dal vincitore del premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone e con la due volte candidata all’Academy Award Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

Nella versione italiana del film, invece, il ruolo di Ariel è diviso tra la cantante Yana_C e la doppiatrice Sara Labidi, che prestano le proprie voci alla protagonista rispettivamente per le canzoni e per i dialoghi, mentre l’attrice, cantante, doppiatrice e docente di doppiaggio Simona Patitucci, che aveva doppiato la protagonista nel film animato Classico Disney del 1989, in questa versione è la voce della malvagia strega del mare Ursula. Tra le voci italiane del film anche l’autore e cantante Mahmood, nel ruolo dell’iconico personaggio di Sebastian.

La Sirenetta è diretto dal candidato all’Oscar Rob Marshall (Chicago, Il Ritorno di Mary Poppins), con una sceneggiatura del due volte candidato all’Oscar David Magee (Vita di Pi, Neverland – Un sogno per la vita). Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Award Alan Menken (La Bella e la Bestia, Aladdin), con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda (Hamilton, In the Heights).

Per altri contenuti scoprite quali location de La sirenetta hanno ospitato le riprese de La Sirenetta.