Chi donò ben 5 milioni di dollari per salvare la foresta amazzonica?

La foresta amazzonica, il più grande polmone verde del nostro pianeta, è ormai da decenni vittima di uno sfruttamento continuo che non fa che decimarne la vegetazione, portandola a versare in condizioni critiche su cui da anni si sta cercando di intervenire, anche grazie all'opera di sensibilizzazione portata avanti da alcune celebrità.

Hollywood, in particolare, negli ultimi tempi è particolarmente attenta alle questioni relative all'ambiente: proprio da uno dei più famosi attori americani, infatti, è partita qualche tempo fa una delle donazioni più cospicue mai registrate per tentare di salvare una foresta amazzonica sempre più in pericolo.

Stiamo parlando, ovviamente, di Leonardo Di Caprio: tramite la sua DiCaprio Foundation la star di The Wolf of Wall Street fece infatti pervenire una donazione di ben 5 milioni di dollari in favore della foresta amazzonica. "Attenzione, l'Amazzonia sta bruciando e nessuno fa nulla" scriveva Leo sul suo profilo Instagram nell'agosto del 2019. Parole a cui il nostro ha fatto seguire delle azioni concrete, invogliando anche tanti suoi colleghi a fare lo stesso.

L'impegno di Di Caprio per l'ambiente, d'altronde, non è mai stato un mistero: l'attore si lasciò andare ad un accorato appello ambientalista anche durante il discorso per la vittoria del suo primo Oscar come Miglior attore protagonista. Tornando a parlare di cinema, intanto, ecco tutti i progetti in cui sarà coinvolto Leonardo Di Caprio prossimamente.