Chi dirigerà il prossimo film di Star Wars? A voi la parola

Con i creatori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss che hanno lasciato il franchise prima di iniziare i lavori sulla loro chiacchierata trilogia, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha una decisione chiave da prendere nelle prossime settimane.

La compagnia ha infatti promesso che a gennaio 2020, insieme alla Disney presenterà il nuovo film e il nuovo regista della saga, ad oggi sconosciuti: nelle scorse ore J.J. Abrams si è tirato fuori dalla corsa alla prossima regia del franchise, per lo meno presumibilmente, affermando che potrebbe tornare un giorno ma non nel prossimo futuro.

A lui però si deve il glorioso rilancio del franchise con Il Risveglio della Forza, e il suo nome è sinonimo di garanzia per questi prodotti. Voci sostengono anche che Jon Favreau, sempre più uomo chiave in Disney nonché padre dell'acclamata serie tv The Mandalorian, potrebbe assumere un ruolo sempre più importante nella saga, soprattutto ora che il suo amico e collega/produttore Kevin Feige è entrato nell'universo di Star Wars.

La regista Deborah Chow si è fatta notare dai fan della saga per aver diretto l'ultimo episodio pubblicato della serie Disney+, che include anche l'apprezzato Taika Waititi, che ha completamente rinnovato il franchise di Thor con Ragnarok del 2017 e ha diretto il season finale di The Mandalorian, in arrivo a dicembre.

Una regista donna a suo agio nelle grandi produzioni è Patty Jenkins, che ha diretto Wonder Woman e l'ancora inedito Wonder Woman 1984 per Warner Bros., con Rian Johnson, ancora in orbita intorno al pianeta Lucasfilm, che con una sua trilogia originale in sviluppo presso Lucasfilm potrebbe rappresentare la soluzione più ovvia.

C'è uno slot fissato a dicembre 2022 da riempire, dunque è ipotizzabile che lo studio non voglia perdere troppo tempo. L'Hollywood Reporter, in un suo recente sondaggio, cita anche i nomi di Todd Phillips, regista di Joker, e Ava DuVernay.

Secondo voi a chi andrà il prossimo film della saga? Ditecelo nei commenti!