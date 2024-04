Ma quindi chi sarà davvero Harley Quinn in Joker Folie à Deux?

Il primo teaser trailer di Joker Folie à Deux ci ha finalmente svelato qualcosa sul sequel diretto da Todd Phillips, eppure una domanda rimane ancora: che ruolo avrà e chi sarà veramente la Harley Quinn di Lady Gaga?

Tutti si aspettavano una genesi canonica del personaggio: dottoressa in psichiatria all'Arkham Asylum che si innamora del Joker e lo fa evadere dal manicomio. Eppure questo primo trailer non svela le carte sulla Harley Quinn di Lady Gaga, anzi, confonde ancora di più le acque.

Nella maggior parte dei momenti del trailer di Joker 2, infatti, Harley Quinn sembra una paziente del manicomio esattamente con Arthur Fleck, dove si conoscono e dove progettano la fuga assieme. In altri invece lei lo va a trovare mentre lui è dietro le sbarre o dietro il vetro da colloquio in prigione. Potrebbe sempre essere che dopo la fuga da Arkham Joker venga incarcerato e non Harley, ma questo dualismo del teaser sembra voluto.

Come se non avessimo ancora bene inteso il ruolo del personaggio di Lady Gaga in Joker 2, elemento che Todd Phillips vuole forse tenere "segreto" fino alla fine, perché anche questa sarà una rilettura del personaggio. Chissà se si spingerà addirittura a contrapporla allo stesso Joker: ormai possiamo aspettarci di tutto.

E secondo voi invece cosa vedremo? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo alle canzoni che non dovrebbero mancare in Joker 2.

