Chi ha creato King Kong? La storia dell'avversario di Godzilla

Ormai avrete senz'altro visto in massa il riuscito Godzilla vs Kong di Adam Wingard, uscito in noleggio e acquisto digitale lo scorso 6 maggio anche in Italia, e vogliamo proseguire il nostro coverage post-release ripercorrendo velocemente la storia della creazione del mitico Re dei Primati, primo mostro gigante cinematografico della Settima Arte.

L'idea di questo Re dei Primati venne al regista e sceneggiatore Merian C. Cooper, quando incontrò l'esploratore W. Douglas Burden appena rientrato da un viaggio in Estremo Oriente con un magnifico esemplare di rettile, il più grande mai scoperto fino a quel momento (nient'altro che il Drago di Komodo). Fu immediatamente affascinato dalle potenzialità di un film dedicato a una spedizione in un luogo remoto e non mappato, alla ricerca di un raro ed enorme esemplare animale.



Convocò così il brillante produttore David O. Selznick della RKO per convincerlo a farsi finanziare un progetto di questo tipo, mostrandogli come base per il concept Creation del 1931 (titolo incompiuto) e The Lost World del 1925, entrambi dedicati alla preistoria e ai dinosauri, a un mondo antico e atavico, predatorio e di grande impatto cinematografico, e tutti e due girati con la tecnica del Passo Uno.



Dopo una breve presentazione di una sequenza del futuro film inizialmente noto come The Eight Wonder ("L'Ottava Meraviglia"), Selznick e tutti gli azionisti di RKO insieme decisero di procedere con il progetto, mettendo King Kong in lavorazione.