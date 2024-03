Chi ha creato Batman? Quali sono le sue storie migliori? Le origini del supereroe

Chi ha creato Batman? Ora che Warner Bros Discovery e DC Comics hanno annunciato i festeggiamenti per gli 85 anni di Batman, ripercorriamo la storia dell'Uomo Pipistrello, uno dei personaggi letterari più famosi del mondo, tra cinema, serie tv e fumetti.

Creato da Bob Kane con l'aiuto di Bill Finger, Batman è apparso per la prima volta nel Detective Comics n. 27 nel 1939 e da allora il Cavaliere Oscuro è rimasto un simbolo di determinazione, coraggio e giustizia per generazioni di fan per oltre 85 anni. Batman è noto non per avere superpoteri, ma per la sua intelligenza e abilità tecnica: nato dal trauma della perdita dei genitori, la ricerca implacabile di giustizia di Bruce Wayne e la determinazione nel proteggere gli altri lo hanno reso istantaneamente un’icona.

Gran parte del successo del personaggio lo si deve alla famosa serie tv di Adam West del 1966 e da allora, fino ad arrivare all'ultimo Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson nel film Warner Bros. Pictures del 2022 The Batman di Matt Reeves, l'immagine di Batman viene reinventata per ogni generazione da incredibili scrittori e artisti, sia dietro la macchina da presa che al tavolo da disegno. Tra i fumetti più importanti della sua storia editoriale ricordiamo Batman: Il lungo Halloween di Jeff Loeb e Tim Sale e Batman: Anno uno, storytelling noir firmato dal duo creativo composto da Frank Miller e David Mazzucchelli, ma anche pietre imprescindibili della nona arte come Batman: Hush, magistralmente disegnato da Jim Lee e contenente una vera e propria carrellata dei più celebri antagonisti dell’Uomo Pipistrello, l’immortale Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro,il cult di Alan Moore Batman: The Killing Joke e l'inquietante Batman: Dannato, un’incredibile storia dalle atmosfere noir a cura di Brian Azzarello e Lee Bermejo.

Tra i film imprescindibili, per apprezzare le numerose e diversissime interpretazioni che il cinema ha saputo dare del personaggio nel corso degli anni, ricordiamo Batman Returns di Tim Burton, Batman Forever di Joel Schumacher, Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e Batman v Superman di Zack Snyder, oltre al già citato The Batman di Matt Reeves.

A questo proposito scoprite quando inizieranno le riprese di The Batman 2.

Su Wish - Dvd è uno dei più venduti di oggi.