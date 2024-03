Da chi potrebbe essere composta la futura Justice League di James Gunn?

Ci si sta ancora un po' girando attorno ma più passa il tempo più è probabile che James Gunn rivoluzionerà completamente la Justice League, cambiando volti e magari anche personaggi rispetto a quello che abbiamo già visto. Proviamo allora a immaginare da chi potrebbe essere composta.

Partiamo ovviamente con Superman, nemmeno a dirlo, interpretato da David Corenswet e pronto a indossare il mantello rosso nel primo film ufficiale del DCU. Tra l'altro abbiamo scelto 5 cose che vorremmo vedere nel Superman di James Gunn.

Prendendo sempre da questo Superman è probabile che Hawkgirl possa unirsi alla Justice League, mentre gli altri personaggi e comprimari del film forse non avranno subito questa chance.

Abbastanza facile immaginare anche la presenza del Batman di The Brave and The Bold, e chissà che alla fine del film non si porti dietro anche Robin, dato che il cinecomic dovrebbe proprio raccontare la nascita del giovane eroe. Anche se in questo caso ancora tutto tace per quanto riguarda il casting.

Altro personaggio che quasi sicuramente sarà in Justice League è la Supergirl di Milly Alcock, avendo lei un film dedicato ci immaginiamo che finisca nel gruppo di default. Ecco intanto gli ultimi dettagli di trama su Supergirl Woman of Tomorrow.

Avendo poi Lanterns, la serie annunciata sulle Lanterne Verdi è quasi sicuro che una di loro si unirà alla Justice League, anche se bisognerà capire quale e con che volto. Stessa cosa per Paradise Lost, che racconterà le vicende di Themyscira, patria di Wonder Woman però prima della sua nascita. Forse la vedremo arrivare per poi unirsi al supergruppo.

