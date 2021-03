Chi sono i componenti della Justice League? Guida ai supereroi del film di Zack Snyder

Marzo 2021 è il mese della mitologica Snyder Cut, la versione director's cut di Justice League come originariamente concepita da Zack Snyder che sarà finalmente pubblicata in digitale da giovedì 18.

Ma vediamo quali saranno i componenti della Justice League che vedremo nel film, e come cambierà la formazione rispetto ai fumetti originali della DC Comics.

I protagonisti del film saranno Batman, Wonder Woman, Superman, Cyborg, Aquaman e Flash, interpretati rispettivamente da Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ray Fisher, Jason Momo ed Ezra Miller, ai quali si aggiungerà anche Martian Manhunter: il supereroe, totalmente assente dalla versione del 2016 firmata da Joss Whedon, è interpretato dall'attore Harry Lennix, già visto in Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice nei panni del generale Calvin Swanwick; secondo i piani di Snyder, infatti, Martian Manhunter si è nascosto dietro le fattezze di Swanwick durante gli eventi dei primi due film, ma per aiutare gli altri supereroi a fronteggiare la minaccia di Darkseid e del suo esercito deciderà di rivelarsi.

Nel film sarà poi presente anche l'attore Zheng Kai nei panni di Ryan Choi, che gli amanti dei fumetti DC sapranno essere l'alter-ego del supereroe Atom, mentre Joe Manganiello nei panni di Deathstroke sarà un alleato di Batman, dunque anche se non farà parte ufficialmente della squadra in qualche modo contribuirà alla causa dei supereroi.

