Chi è il più comico del cast di Cena con delitto? Rian Johnson non ha dubbi

Dopo essere stato presentato nei giorni scorsi al Torino Film Festival, Cena con delitto - Knives Out è pronto per la sua uscita nelle sale italiane. Nei giorni scorsi, durante un Q&A dopo una proiezione a Los Angeles, il regista Rian Johnson ha rivelato qual è stato l'attore del cast più divertente durante le riprese.

La risposta potrebbe sorprendere qualcuno. "Il talento invisibile dell'improvvisazione comica è Michael Shannon, cosa che credo che nessuno si sarebbe aspettato. Ecco perché è così divertente. Fondamentalmente, tutte le battute più divertenti del film erano di Michael Shannon."

Effettivamente, i ruoli di Shannon negli ultimi anni sono stati soprattutto drammatici (tra gli altri Revolutionary Road, Animali notturni, La forma dell'acqua), ma se diretto nel modo giusto e nel film giusto, il suo talento comico è notevole (è esilarante per esempio in The night before). E Rian Johnson sembra essere riuscito a toccare le corde giuste, utilizzando i migliori strumenti comici della "cassetta degli attrezzi" dell'attore.

Il regista cita una scena in particolare, in cui "Michael inizia ad infilare biscotti nella bocca di Chris [Evans] e dice qualcosa come: Forse Harlan ti ha lasciato un bicchiere di latte freddo nel buco del c**o. Può essere esplosivo in momenti del genere."

In queste rivelazioni, Rian Johnson lascia quindi capire anche di aver concesso ai suoi attori un po' di improvvisazioni e divagazioni rispetto al copione. Michael Shannon sembra essere quello che ha saputo approfittarne meglio.

