Chi è il colpevole di Scream? Riviviamo il cult di Wes Craven

La saga di Scream sembra non invecchiare mai: uscito in sala nel 1996, il primo film diretto dal maestro dell'horror Wes Craven è ancora oggi un'opera godibilissima, che non sembra aver perso un solo grammo del fascino che ne ha fatto uno degli horror più amati dalla generazione cresciuta tra gli anni '90 e i primi 2000.

Nell'attesa dell'arrivo del nuovo capitolo, dunque, dedicarsi a un rewatch del primo, storico film della serie potrebbe essere un'idea più che valida: ma quanti di voi ricordano esattamente in che modo si conclude il film con Neve Campbell e Courteney Cox?

Scream, per chi non lo ricordasse, ci racconta la storia di un serial killer che semina il terrore nella cittadina di Woodsboro, nella quale imperversa nascondendosi sotto la maschera di Ghostface. Tutti gli omicidi avvenuti sembrano in qualche modo collegati a Sidney, che un anno prima degli eventi narrati dal film ha perso la madre apparentemente per mano di un certo Cotton Weary.

La stessa Sidney viene quindi aggredita e comincia a sospettare del fidanzato Billy, che finisce infatti per essere arrestato. Gli omicidi però proseguono fino alla rivelazione finale: dietro la maschera di Ghostface si nascondono ben due assassini, vale a dire lo stesso Billy e il suo amico Stuart. I due avevano infatti ucciso la madre di Sidney, colpevole di essere l'amante del padre di Billy e dunque della separazione dei genitori di quest'ultimo: il piano era quindi quello di accusare il padre della ragazza dell'intera sfilza di omicidi, chiamando in causa un crollo nervoso dovuto all'anniversario della morte della defunta moglie.

Ricordavate il finale del film del '96? Pensate di concedervi un rewatch nel corso dell'estate? Diteci la vostra nei commenti! Per saperne di più, comunque, vi rimandiamo alla nostra recensione di Scream.